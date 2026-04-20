مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم، أن تل أبيب مستعدة للذهاب نحو تصعيد عسكري مع حزب الله اللبناني في حال تعرضت قواتها لأي تهديد، مشددًا على أن إسرائيل لا تثق بقدرة الجيش اللبناني على ضبط الأوضاع في الجنوب.

وفي وقت سابق، أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده مستعدة لاستخدام "كامل قوتها" في لبنان، رغم سريان الهدنة مع "حزب الله"، وذلك في حال تعرض الجنود الإسرائيليون لأي تهديد.

وأوضح كاتس، خلال مراسم أقيمت في إحدى المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، أمس الأحد، أنه بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تم توجيه الجيش الإسرائيلي لاستخدام القوة الكاملة، سواء برًا أو جوًا، حتى في ظل الهدنة، بهدف حماية القوات الإسرائيلية المنتشرة في لبنان.

وأضاف أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بإزالة منازل في القرى الحدودية، قال إنها استُخدمت كنقاط تمركز تابعة لـ"حزب الله"، مشيرًا إلى أن هذه المواقع شكلت تهديدًا للمجتمعات الإسرائيلية في الشمال.

وشدد وزير الجيش الإسرائيلي على أن الهدف الرئيسي للحملة في لبنان يتمثل في نزع سلاح "حزب الله" وإزالة التهديد عن بلدات الشمال، عبر مزيج من الأدوات العسكرية والدبلوماسية. وأشار إلى أن استمرار الحكومة اللبنانية في عدم الوفاء بالتزاماتها سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى مواصلة عملياته العسكرية.