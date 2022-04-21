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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

جثة- صورة أرشيفية
جثة- صورة أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمنطقة مسطرد، تم التحفظ على الجثة بمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة وتمكنت مباحث القسم من ضبط 3 متهمين من طرف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع مسطرد العمومي دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أ. س. إ" 40 سنة عامل مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بالوجه، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة ولقى مصرعه متأثرا بإصابته، و"م. س. م"، 45 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثان "س. ع. س"، 45 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"ج. ر. س"، 24 سنة، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم علي الأخر، وكان بحوزة الطرف الثاني شوكة خشبية وسلاح أبيض"مطواة".


وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشاد الطرف الثاني تم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

شبرا خلافات الجيرة الاطفال مستشفى ناصر العام الاهالي شارع مسطرد العمومي

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