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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا ونجوم مسلسل انحراف في ضيافة موقع صدى البلد.. الليلة

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

يحل أبطال مسلسل انحراف، للنجمة روجينا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية مساء اليوم الجمعة 22 أبريل، للحديث عن كواليس المسلسل. 

ويستضيف صدى البلد، من نجوم مسلسل انحراف، كلًا من: (المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح). 

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مسلسل انحراف الحلقة 21.. روجينا تعيش كابوسا ورانيا محمود ياسين تخطف طفلا

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رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

مسلسل انحراف الحلقة 21

بدأت أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل انحراف، بعثور ضابط التحقيقات على سلسلة الدكتورة حور (روجينا) في موقع حادث قتل الدكتور أمير عادل (الفنان محمد عادل).

وترى الدكتورة حور في منامها كوابيس متفرقة، وتسترجع جرائم القتل التي ارتكبتها انتقاما من التي قتلتهم، بسبب بطشهم بآخرين في قضايا متفرقة، فتسترجع مشهد خنق سالم (الفنان عبد العزيز مخيون) بعدما لفق لشقيته (سميحة أيوب) تهمة قتل ابنه وهو لم يمت في الحقيقة، ما تسبب في اعدام الأخيرة ظلما.

وتتذكر حور أيضا مشهد قتل فوزية (الفنانة لوسي) بعد صعق الأخيرة بالكهرباء، ومشهد قتل المذيع آسر المفتي (الفنان محمد كيلاني) بعد اغراقه في حمام السباحة، وتختتم الكابوس بمشهد شنق الدكتور أمير عادل، بعدما اعطته مخدر في العصير، لكنه تمكن من قطع سلسلة حور قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتقع حور في خطأ حينما ظهرت ملابسها وشنطتها أمام الكاميرا.

وتفيق حور على كابوس، ويقوم زوجها الضابط شريف (الفنان أحمد صفوت) بتهدئتها، وتعود للنوم مجددا.

ويتم القبض على شهد (الفنانة سما إبراهيم) لاتهامها في قتل الدكتور أمير عادل، لكن شهادة جيرانها تبرأها من التهمة، بعدما أكد الجيران أن شهد كانت متواجدة في منزلها خلال وقت وقوع الجريمة.

وتقوم سناء (الفنانة رانيا محمود ياسين) بخطف طفل من منتزه للأطفال، بسبب اضطرابها النفسي، وظنها أن هذا الطفل هو ابنها، الذي توفي منذ عام.

ويتم القبض على سناء، وتتوجه عبير (ويزو) مساعدة الدكتورة حور إلى القسم بعدما وجدوا كارت الدكتورة حور في شنطة سناء، وتتوجه الاخيرة إلى قسم الشرطة، وتتحدث للضابط وسناء وتختتم أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل انحراف.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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