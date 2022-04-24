أبرزها الاستحمام بعد الأكل .. خمسة أخطاء تؤدي إلى عسر الهضم

من المهم الانتباه إلى النظام الغذائي والنشاط البدني لضمان الهضم السليم ، فمن الضروري أيضًا الانتباه إلى بعض عادات نمط الحياة التي قد تساهم في عسر الهضم وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأمعاء.

على هذا النحو ، يجب تجنب بعض الأخطاء اليومية الشائعة

خمسة أخطاء تؤدي إلى عسر الهضم.

الاستحمام مباشرة بعد الوجبات

يجب أداء كل نشاط في فترة زمنية محددة ؛ القيام بذلك بعد هذا الحد يمكن أن يضر الجسم.

يقال أنه لا ينبغي لأحد أن يستحم في الساعتين التاليتين من تناول الوجبة.

عندما تأكل ، يتم تنشيط الدورة الدموية من أجل الهضم الفعال. ولكن عندما تستحم ، تنخفض درجة حرارة الجسم ويؤدي إلى بطء الهضم ".

المشي مباشرة بعد الوجبات

بينما يضمن المشي السريع صحة بدنية جيدة ، لا يُنصح بالمشي مباشرة بعد الوجبات.

وفقًا لموقع ndian express ان لمشي لمسافات طويلة والسباحة وممارسة الرياضة - كل هذه الأنشطة تؤدي إلى تفاقم اضطراب الهضم مما يؤدي إلى الانتفاخ وعدم اكتمال امتصاص التغذية والشعور بعدم الراحة بعد الوجبات".

تناول الغداء بعد الساعة 2 ظهرا

هناك وقت محدد لتناول الغداء فإن تناول الغداء في فترة ما بعد الظهر ، في أي وقت بين الساعة 12 و 2 ظهرًا عندما تكون الشمس في ذروتها.

"إنه ذلك الوقت يساعد على هضم الطعام بسهولة. وللسبب نفسه ، فأن وجبة الغداء هي أهم وجبة في اليوم وتوصي بأن تكون معتدلة إلى ثقيلة ".

شرب اللبن الرائب ليلا

في حين أن اللبن الرائب مليء بمجموعة من الفوائد الصحية ،إلا أنه لا ينبغي تناوله في الليل .

"اللبن الرائب حامض وحلو المذاق وتناوله في هذا الوقت يمكن أن يتعب القناة الهضمية ويجعلك تشعر بالإمساك.