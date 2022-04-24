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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لشم النسيم .. 5 نصائح هامة عند شراء الفسيخ والرنجة

الفسيخ
الفسيخ

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم  غدًا الأثنين، ومن أشهر مراسم الاحتفال هو تناول الفسيخ والرنجة، والأسماك المملحة، ولكن يجب توخي الحذر جيدا عند الشراء حتى لا تتعرض للتسمم الغذائي عند تناولها.

نصائح عند شراء الفسيخ والرنجة 

يقبل الأشخاص دائما على شراء الفسيخ والرنجة من المحلات والمطاعم للاحتفال بشم النسيم، ولكن يجب مراعاة بعض النصائح لشراء الأسماك المملحة بطريقة مضمونة دون التعرض لأي خطر صحي.

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1- شراء الفسيخ والرنجة من الأماكن الموثوقة.

2- يجب أن يكون الفسيخ والرنجة برائحة جيدة.

3- الضغط على الفسيخ دون أن تترك بصمة عليها.

4- أن تكون عين الفسيخ والرنجة وردية وليست غامقة.

5- عدم وجود ديدان في الخياشيم.

6- الابتعاد عن الرنجة والفسيخ المثلجة والشراء من الطازة.

7- يجب أن تكون السمكة ظهرها ممتليء.

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