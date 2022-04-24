قد يبدأ الكثير في التحضير لشم النسيم وتناول الفسيخ والرنجة ولكن من المعروف أن تناول الأسماك المملحة لها أضرار كثيرة لاحتوائها علي نسبة أملاح كبيرة.



ولذلك نقدم لكي أفضل طرق إعداد الفسيخ والرنجة لتجنب أضرارها

غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، حتي تقلل الميكروبات ، مع إزالة الرأس والأحشاء.



يفضل وضع الفسيخ والرنجة فى الفريزر لمدة يوم قبل تناولها.

القيام بشوى الرنجة أو سلقها يساعد فى القضاء على البكتيريا التى تسبب التسمم.

كما أن افضل طريقة لتناول الأسماك المملحة والرنجة بطريقة صحية هي وضعها في الفرن لمدة ثلث ساعة لضمان التخلص من البكتريا والسموم بها.





يجب نقع الفسيخ فى الزيت قبل أكله بيوم كامل.

كما ينصح بتناول الرنجة المدخنة بدلا من الفسيخ لأن طريقة تدخين الأطعمة يجعلها أكثر قلة للملح.

الإكثار من تناول الخضراوات مثل الخس والجرجير والبصل الأخضر مما يؤدي إلي تخفيف الضرر الناتج عن الفسيخ والرنجة.

القيام بتناول المشروبات الغنية بفيتامين سي مثل عصير الليمون والبرتقال والجوافة.

تناول كميات كبيرة من الماء حتي يتم تخليص الجسم من الأملاح الزائدة.



الابتعاد نهائيا عن شرب المياه الغازية ، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.



ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى والأطفال.