ميار الببلاوي: رجعت من أمريكا تلبية لوصية ولادتي.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها فضلت العودة إلى مصر لأنها لا تحب الغربة وتلبية لوصية ولادتها الراحلة.

وأضافت ميار اللبلاوي: "والدتي قالتلي عايزة أموت وأدفن في مصر فضحيت بكل حاجة ورجعت مكنتش هسامح نفسي لو منفذتش الوصية"، متابعة: "فتحت مشروع محل عبايات أثناء إقامتي في أمريكا ولكنه فشل، قائلة: "أختي قالتلي إنتي بتبيعي سبح في خمارة".

وأردفت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: "المحل كسر الدنيا في بداية افتتاحه ولاقى رواج الكثير من الفتيات اللاتي جئن لارتداء العبايات التي كنت ارتديها في حلقات برنامجي".

وتابعت ميار الببلاوي، إنها أصبحت تشبه والدتها في تصرفاتها كثيرا بعد وفاتها، مؤكدة أن رحيلها أثر عليها بشكل كبير، وهو الأمر الذي لم تتخطاه حتى الآن.



