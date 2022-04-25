إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بانقلاب سيارة ووجود مصابين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمود م ا" 46 عامًا، موظف ويقيم الأقصر اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته المدعوة "إيمان م ه" 45 عامًا، ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف من الأنف، والطفل "أحمد م م ا" 7 أعوام، مصاب باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالصدر، و"فاطمه م م ا" 18 عاما، طالبه مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، نجلي الأول والثانية، من مستقلي السيارة.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وافادو بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.