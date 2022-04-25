رئيس جامعة سوهاج يزور كافة الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عددًا من الزيارات للكنائس الارثوذكسية و الكاثوليكية والإنجيلية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، رافقه فيها الدكتور حسان النعماني والدكتور عبد الناصر يس نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.

وكان في استقبالهم نيافة الانبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، والانبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور مصطفي عبد الخالق، خالص تهاني الجامعة ومنسوبيها لجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وتزامن ذلك مع أجواء احتفالية مبهجة تعم على كافة المجتمع المصري، منها الاحتفال بعيد تحرير سيناء وأعياد الربيع، وعيد سوهاج القومي.

وقرب إنتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً من الله عز جل، أن يعيد على الشعب المصري أعياده بموفور الصحة والمحبة والأخوة الصادقة، مشيداً بعمق العلاقات والترابط بين قطبي الأمة، والذي سيظل دائماً وأبداً نسيجاََ واحداً، ورمزاََ للأمن والسلام على أراضيها، داعياً المولى أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والاستقرار.

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