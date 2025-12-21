محافظ دمياط يقود حملة مكبرة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط بمحور السيالة

قاد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، حملة مكبرة ، لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط بطريق محور السيالة / بورسعيد ، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ، وتواجد سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى الإدارة الهندسية وإدارات الاعلانات والاشغالات والمعنيين بالوحدة المحلية وممثلين عن شركتى المياه والكهرباء.

حيث وجه "المحافظ" خلال الحملة ، برصد مدى التزام المنشآت التجارية الواقعة بنطاق الطريق بالاشتراطات واللوائح ، و مراجعة التراخيص ورصد مخالفات خط التنظيم والاعلانات و التعدي على أملاك الدولة و الطريق العام ، وسرقة التيار الكهربائي و عدم وجود عدادات للمياه والكهرباء .

حيث وجه "محافظ دمياط "فورا بالتعامل مع تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة شأنها ، وإزالة الاشغالات و المخالفات ، و رفع المخلفات الناتجة عن أعمال البناء ، وتحرير محاضر بيئية تجاه المتسببين فى ذلك وتحصيل مستحقات الدولة.

وشدد" الدكتور أيمن الشهابى" على تكثيف الحملات للتصدى للمخالفات و تطبيق القانون تحقيق الانضباط بشوارع المحافظة