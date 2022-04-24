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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بحي غرب سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بطول 2 كليو متر، بعد انتهاء أعمال الرصف، بتكلفة اجمالية لأعمال التجميل بلغت مليون و400 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أرصفة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتركيب بردورات جديدة، وبلاط الانترلوك.

 

بالإضافة إلى أحواض رخامية للزراعة والتشجير بالجزيرة الوسطى للطريق، ودهان وتجميل أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أن أعمال المتابعة مستمرة للانتهاء من جميع الأعمال، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

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