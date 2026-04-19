برلماني: العداد الكهربائي القديم قليل المشكلات والمواطنون يصرون عليه

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن العداد الكهربائي القديم قليل المشكلات، وأن كثيرًا من المواطنين كانوا يصرون على الاحتفاظ به عند مطالبتهم باستبداله، موضحًا أنه تلقى شكاوى عديدة بخصوص العداد الكهربائي مسبوق الدفع.

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه ليس ضد تحصيل الدولة مستحقات الكهرباء قبل الاستهلاك، لكن في المقابل يجب العمل على إصلاح المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

ولفت إلى أن بعض المواطنين قد يقومون بشحن كارت العداد، ثم يتفاجؤون بسحب الرصيد بالكامل، موضحًا أن ذلك يحدث بسبب استهلاكهم في نهاية الشحنة السابقة كميات أكبر، ما يؤدي إلى دخولهم في شريحة أعلى، وبالتالي يتم احتساب الاستهلاك بسعر أكبر لكل كيلو وات.

وردت الإعلامية نيفين منصور، مقدمة البرنامج، قائلة: «العداد الكهربائي القديم لم نرى منه إلا كل خير»، مشيرة إلى أنها تعرضت لمشكلات كثيرة مع العداد الجديد مسبوق الدفع.