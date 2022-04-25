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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممنوع التدخين والتقليل من اللحوم الحمراء.. 10عادات للوقاية من السرطان

السرطان
السرطان

غالبًا لا يمكن التنبؤ بالسرطان ، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن للسلوكيات الصحية ، مثل الأكل الصحي والبقاء نشطًا ، أن تحدث فرقًا كبيرًا.

 

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5 عادات يومية يجب تجنبها للوقاية من السرطان

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يحارب السرطان والبكتيريا.. فوائد مذهلة لـ الكركديه

 

إذا كنت مهتمًا بتقليل خطر الإصابة بالسرطان ، فاتبع هذه العادات الصحية العشر البسيطة.

1.  تجنب جميع أنواع منتجات التبغ
2.  احمِ بشرتك من أشعة الشمس
3.  قلل من كمية الكحول التي تتناولها
4.  اجعل التمارين المنتظمة جزءًا من روتينك اليومي
5.  حافظ على وزن صحي 
6.  تناول نظام غذائي صحي مع الكثير من الفواكه والخضروات 
7.  قلل من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة
8. احصل على فحوصات منتظمة واختبارات فحص السرطان
9.  احصل على التطعيم ضد التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
10.  تعرف على التاريخ الطبي لعائلتك وتحدث إلى طبيبك حول الاستشارة الوراثية

بالإضافة إلى ذلك ، فإن النساء اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًا متوسطيًا مكملًا بزيت الزيتون البكر ومزيج من المكسرات قد يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي. 

كما يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي في الغالب على الأطعمة النباتية ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، يختار الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون ، بدلاً من الزبدة والأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء مما يساهم في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

السرطان التبغ اشعة الشمس الوقاية من السرطان ​​​​​​​health

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