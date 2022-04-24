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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يحارب السرطان والبكتيريا.. فوائد مذهلة لـ الكركديه

فوائد الكركديه
فوائد الكركديه

يعتبر الكركديه من أهم المشروبات التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاق رائع ويتمتع بالكثير من الفوائد الصحية للجسم، وكشف موقع هيلثي عن فوائد مشروب الكركديه. 

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الفوائد الصحية لشاي الكركديه 

 

1. يحتوي على مضادات الأكسدة
نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج والأنثوسيانين، وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة السرطان. 

2. يمنع الالتهابات 


أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية الصغيرة قدرة الكركديه على مقاومة الالتهاب، يلعب الالتهاب دورًا في تطور العديد من الأمراض ، بما في ذلك السرطان والربو ومرض الزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي، يعتبر الكركديه مفيد فى محاربة الالتهابات. 

3. يخفض ضغط الدم
يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى. في التجارب السريرية ، تبين أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم. 

4. يخفض نسبة الكوليسترول
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين وتساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين أظهرت بعض الدراسات السريرية أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول ، أظهر البعض الآخر تأثيرًا ضئيلًا.

5. يعزز فقدان الوزن
تظهر العديد من الدراسات تأثيرًا إيجابيًا على إنقاص الوزن ، مما قد يساعد في منع السمنة. 

6. يحارب البكتيريا
في حين أنه من الواضح أن الكركديه له خصائص مضادة للبكتيريا ، إلا أن الباحثين يدرسون فعاليته على الأسنان. 

7. يدعم صحة الكبد
يساعد الكركديه في الحفاظ على صحة الكبد ، وفقًا لعدة دراسات. يحمي المستخلص الكبد من مجموعة متنوعة من السموم ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نشاطه القوي كمضاد للأكسدة. حتى أنه أظهر بعض النشاط المضاد للسرطان في الاختبارات المعملية لخلايا الكبد.

مصدر المعلومات موقع هيلثي. 

ألتهاب المفاصل السرطان الوزن عسر الهضم ارتفاع ضغط الدم صحة القلب الذاكرة ​​​​​​​health

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