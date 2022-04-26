لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتبدأ ربة المنزل فى أعداد كحك العيد خلال هذه الفترة، لذلك تقدم لك عزيزتي الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشو .

طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشو

كيلو دقيق

نصف كيلو سمنة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

باكت بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة ريحة كحك

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

( حشوة العجوة )



نصف كيلو عجوة مفرومة

سمنة

حبهان بودر

رشة قرفة بودر

رشة جوزة الطيب

( حشوة الملبن والمكسرات )



نصف كيلو ملبن

نصف كوب سودانى مجروش

نصف كوب فستق مجروش

وممكن ملبن سادة فقط

( حشوة العجمية )



٣ ملعقة كبيرة سمنة

٣ملعقة دقيق

٣ملعقة كبيرة سمسم محمص

كوب عسل أبيض

نصف ملعقة صغيرة ريحة كحك

نصف كوب بندق مجروش

طريقة التحضير:

نذوب الخميرة فى نصف كوب ماء دافئ ونضع معها السكر ونقلب ونذوبهم جيدا .. ثم نحضر العجان ونضع به الدقيق والسمسم والبيكنج بودر ورشة الملح وريحة الكحك ونضع السمنة ثم نخلط فى العجان .. ثم ننزل بالماء المذاب به الخميرة والسكر ونخلط فى العجان .. ونختبر العجينة باليد حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة غير متشققة وسهلة التشكيل ..

ملحوظة ( لا نضع الحليب حتى لا ينشف ويجف ويتشقق معنا .. ولا نشغل العجان فترة طويلة حتى لا يتكون عرق للعجينة ) ..

نخلط ثم نخرجها من العجان ونضعها في بوله ونعجن باليد حتى تلم العجينة معنا ويسهل تشكيلها ثم نتركها لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح وتختمر ..



حتى يسهل وضع الحشوة فى الكحك نضع على كل منهما ملعقة سمنة ونكور الملبن كرات صغيرة والعجوة كرات صغيرة ثم نشكل الكحك أحجام صغيرة السادة او المحشي بالاشكال المستحبة بالمنقاش و بالقوالب المتاحة أو بالشوكة حسب الرغبة ثم نرصه فى صاجات وندخله مباشرة فرن مشتعل على درجة حرارة 170 درجة من 15 إلى 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح الجميل .. ثم نخرجه يبرد ثم نضعه فى علبة بلاستيك محكمة الغلق ونغطيه بفوطة قطن .. وعند التقديم نضع عليه سكر بودر.