عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشو

طريقة عمل الكحك الأصلي
طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشى

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتبدأ ربة المنزل فى أعداد كحك العيد خلال هذه الفترة، لذلك تقدم لك عزيزتي الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشو .

txt

طريقة تحضير سلطة الخضار المشوي

txt

قبل العيد.. طريقة عمل الكعك في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشو

 

كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب ماء دافئ
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
باكت بيكنج بودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة ريحة كحك
2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

( حشوة العجوة )


نصف كيلو عجوة مفرومة 
سمنة 
حبهان بودر 
رشة قرفة بودر 
رشة جوزة الطيب

( حشوة الملبن والمكسرات )


نصف كيلو ملبن 
نصف كوب سودانى مجروش 
نصف كوب فستق مجروش
وممكن ملبن سادة فقط

( حشوة العجمية )


٣ ملعقة كبيرة سمنة
٣ملعقة دقيق
٣ملعقة كبيرة سمسم محمص
كوب عسل أبيض 
نصف ملعقة صغيرة ريحة كحك 
نصف كوب بندق مجروش

طريقة التحضير:

نذوب الخميرة فى نصف كوب ماء دافئ ونضع معها السكر ونقلب ونذوبهم جيدا .. ثم نحضر العجان ونضع به الدقيق والسمسم والبيكنج بودر ورشة الملح وريحة الكحك ونضع السمنة ثم نخلط فى العجان .. ثم ننزل بالماء المذاب به الخميرة والسكر ونخلط فى العجان .. ونختبر العجينة باليد حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة غير متشققة وسهلة التشكيل ..

ملحوظة ( لا نضع الحليب حتى لا ينشف ويجف ويتشقق معنا .. ولا نشغل العجان فترة طويلة حتى لا يتكون عرق للعجينة ) ..

نخلط ثم نخرجها من العجان ونضعها في بوله ونعجن باليد حتى تلم العجينة معنا ويسهل تشكيلها  ثم نتركها لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح وتختمر   .. 

حتى يسهل وضع الحشوة فى الكحك نضع على كل منهما ملعقة سمنة ونكور الملبن كرات صغيرة والعجوة كرات صغيرة ثم نشكل الكحك أحجام صغيرة السادة او المحشي بالاشكال المستحبة بالمنقاش و بالقوالب المتاحة أو بالشوكة  حسب الرغبة ثم نرصه فى صاجات وندخله مباشرة فرن مشتعل على درجة حرارة 170 درجة من 15 إلى 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح الجميل .. ثم نخرجه يبرد ثم نضعه فى علبة بلاستيك محكمة الغلق  ونغطيه بفوطة قطن .. وعند التقديم نضع عليه سكر بودر.

السمسم كحك العيد العيد جوزة الطيب طريقة عمل الكحك الأصلي السادة والمحشى طريقة عمل الكحك الأصلي السادة الكحك الأصلي السادة والمحشى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

موضوعات متعلقة

أكلات المغرب .. طريقة عمل المقطع

أكلات المغرب.. طريقة عمل المدلوقة بخطوات الشيف نادية سرحان

مختلفة.. طريقة تحضير كيك بالبقسماط المطحون

بالتفصيل.. أسهل طريقة لعمل كبدة بانيه بالردة.. فيديو

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي.. هشام طلعت يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. الأوقاف: لا يوجد عاقل يستطيع منع الصلاة.. فرح الديباني عن تقبيل ماكرون يدها: شيء يدعو للفخر

رضا البلتاجي: راتب الحكم المصري الأعلى في المنطقة العربية

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان.. 5 كلمات تفتح لك أبواب الجنة

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-4-2022

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب

29 رمضان .. كسوف جزئي للشمس لا يرى في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ