أغلى من تويوتا bZ4X.. سوبارو تعلن أسعار وفئات "سولتيرا 2023".. صور و فيديو

أعلنت سوبارو عن أسعار وفئات طراز سولتيرا موديل 2023 الذي يبدأ من 46,220 وبالتالي أغلى من تويوتا bZ4X موديل 2023 التي تبدأ من 43,215 ألف دولار أمريكي.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في النقل والسيارات، ترتبط سيارة سوبارو سولتيرا 2023 وتويوتا بي زد 4 إكس 2023 معًا منذ بداية الإعلان عنهما، وتم بناؤهما على منصة هندسية واحدة، نتيجة تطوير سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الجديدة بشكل مشترك من قبل الشركات الأم المعنية. تشترك bZ4X و "سولتيرا" في نفس المنصة وبالتالي العديد من المكونات الرئيسية ، لكن المشترين الذين يقارنون الاثنين سيلاحظون أن سوبارو أغلى أيضًا من توأمها تويوتا. يبدأ سعر "سوبارو سولتيرا" من 46،220 دولارًا بينما يبلغ سعر تويوتا 43،215 دولارًا.

سوبارو سولتيرا

عملية حسابية بسيطة نكتشف أن سولتيرا في فئتها الأساسية أغلى بـ 3005 دولارًا أمريكيًا من bZ4x الأقل تكلفة. ومع ذلك ، فإن مقارنة الأسعار لا تعطي وجهة نظر شاملة كاملة عن المنتج بل تحتاج لعملية أكثر تعقيدًا من ذلك لأن الكثير من التكلفة الإضافية لـ "سوبارو سولتيرا" تُعزى إلى مجموعة نقل الحركة ومحركها الثنائي ذات الدفع الكلي للعجلات، من ناحية أخرى ، تأتي تويوتا بشكل قياسي بمحرك واحد ، ودفع أمامي فقط.

تتوفر "سوبارو سولتيرا" في موديل سنة 2023 بثلاثة مستويات من التجهيز المختلف: Premium و Limited و Touring. يبدأ Limited بسعر 49.720 دولارًا ويبدأ Touring بسعر 53.220 دولارًا بينما على الجانب الآخر يتم تقديم bZ4X فقط في فئات XLE و Limited. يبدأ سعر تويوتا بالدفع الأمامي من سعر 47،915 دولارًا ، وتكلف الترقية إلى نظام الدفع الكلي مبلغ 2080 دولارًا إضافيًا على كلا الفئتين.

سوبارو سولتيرا

سيتم طرح كلا من سولتيرا وbZ4X للبيع هذا الصيف ، بكميات محدودة في البداية.