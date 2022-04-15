ترقيات مميزة لسيارة سوبارو أوتباك موديل 2023 .. صور

يواصل معرض نيويورك للسيارت من تألقة بعد ان كشفت شركة سوبارو اليابانية عن نسختها أوتباك موديل، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث ظهرت تلك النسخة ببعض التعديلات التي تقدم مع طرازات 2023.

سوبارو أوتباك موديل 2023

ظهرت السيارة سوبارو أوتباك موديل 2023 بشبكة أمامية اكبر، مع مصابيح حادة المظهر، مع مصابيح ضباب جديدة الشكل، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق ومتعدد الاضلاع باللون الاسود اللامع، ودعامات بلاستيكية بشكل نصف دائري تزين اعلى منطقة العجلات.

سوبارو أوتباك موديل 2023

كما تأتي السيارة سوبارو أوتباك موديل 2023 بعتبات جانبية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 11.6 بوصة، تستخدم في عرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة.

سوبارو أوتباك موديل 2023

وتضم سوبارو أوتباك موديل 2023 الكثير من تقنيات الحماية مثل خاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، وفرامل تلقائة لتجنب في حالات الطوارئ، وخاصية والتنبيه من حركة المرور الخلفية و متابعة حركة المشاة وراكبي الدراجات، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا.

سوبارو أوتباك موديل 2023

القدرات الفنية لمحرك السيارة سوبارو أوتباك موديل 2023

تعتمد السيارة سوبارو أوتباك موديل 2023 على نفس قدرات المحرك الخاص بها، صاحب الـ 2500 سي سي متنفس طبيعي، والذي ينتج قوة قدرها 182 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 239 نيوتن/متر.

سوبارو أوتباك موديل 2023

بالاضافة إلى محرك تيربو يستطيع أن ينتج قوة قدرها 260 حصانا، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم جميع المحركات ناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الرباعي للعجلات طراز CVT مع وظيفة الوضع اليدوي ثماني السرعات.