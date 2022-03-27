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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق تنافسي.. هيونداي النترا N في مواجهة سوبارو WRX | فيديو

سباقات تنافسية ..
سباقات تنافسية .. هيونداي النترا N في مواجهة سوبارو WRX

تعتبر شركة هيونداي واحدة من عمالقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، حيث تقدم باقة متنوعة من الطرازات داخل الأسواق العالمية، ومنها النسخة النترا N صاحبة التصميم الرياضي، والتي دخلت في منافسة حادة مع أحد وحوش شركة سوبارو اليابانية العريقة WRX.

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سباقات تنافسية .. هيونداي النترا N في مواجهة سوبارو WRX

 

ونشرت قناة Edmunds Cars المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو لمدة 11 دقيقة عبر موقع YOUTUBE، حيث ظهرت النسختين هيونداي النترا N و سوبارو WRX في سباق تنافسي مميز، بعد أن تعالت أصوات المحركات لتعلن عن منافسة قوية.

 

وتعتمد السيارة سوبارو WRX على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، وتستمد قوتها من محرك بقوة 271 حصانا، بينما تأتي منافستها هيونداي النترا N بمحرك اعلى تجهيزًا يستطيع ان ينتج قوة قدرها 276 حصانا، مع تقنية الدفع الأمامي.

 

وعلى الرغم من تمتع النسختين هيونداي النترا N وسوبارو WRX بعلب تروس أوتوماتيكية الأداء CVT وDCT، لكن تسارعت النسختين المشاركة في تلك المنافسة بنواقل حركة يدوية "مانيوال" من 6 نقلات.

 

ومع تبادل الانطلاقات بين النسخة هيونداي النترا N و سوبارو WRX، تمكنت الأولى من حصد جولة البدء، بعد أن حققت الفوز بفارق بسيط للغاية عن منافستها، مع انطلاقات قوية من الجانبين خلال مجريات الجولة الأولى والثانية ايضا، مع العلم أن وزن سوبارو WRX أثقل بنسبة 90 كيلوجرام عن النترا N.

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