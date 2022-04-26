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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون بين النقل وقناة السويس لإنشاء أسطول من سفن الصب والوحدات المعاونة

خلال الجولة
خلال الجولة

بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون المشترك بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس لبناء أسطول مصري من سفن الصب والوحدات المعاونة، تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء أسطول مصري لنقل الصادرات والواردات المصرية.

وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان بناء أسطول مصري

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بشركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، لمتابعة سير العمل والوقوف على نتائج خطة التطوير الشاملة بالشركة.

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وناقش الفريق كامل الوزير والفريق أسامة ربيع خلال لقائهما سبل تنفيذ المشروع القومي بالتعاون بين وزارة النقل و هيئة قناة السويس والجهات المعنية مثل هيئة موانئ البحر الأحمر وبالشراكة مع شركات القطاع الخاص على أن يتم المشروع تحت إشراف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتلبية الحاجة لنقل الصادرات والواردات المصرية عبر أسطول سفن مصري.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أهمية تحقيق التكامل بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئات المعنية لتطوير نشاط بناء السفن في مصر سواء على صعيد  بناء الوحدات البحرية المعاونة من القاطرات واللانشات وغيرها لتغطية احتياجات الموانئ المختلفة أو بناء سفن الصب الكبيرة لاستخدامها في نقل حركة تجارة الصادرات والواردات المصرية.

ووجه وزير النقل بإعداد دراسة جدوى شاملة وفقا لخطة زمنية تتضمن تحديد الاختصاصات والمسئوليات والتكلفة المادية للمشروع من خلال فريق عمل مشترك من وزارة النقل وهيئة قناة السويس.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه من ترسانات وشركات تابعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنويع مصادر الدخل والحفاظ على أصول الهيئة كأحد أولويات استراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة أن شركة ترسانة السويس البحرية فطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ خطة التطوير من خلال عدة خطوات متوازية منها دراسة التوسع في نشاط بناء السفن، فضلا عن إضافة أنشطة جديدة بخلاف نشاط بناء وإصلاح السفن مثل نشاط الإصلاح تحت الماء، وذلك بالتوازي مع جهود استغلال أصول الشركة لفتح آفاق جديدة للتعاون بعقد شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية.

عقب ذلك، توجه وزير النقل ورئيس الهيئة للقيام بجولة تفقدية بشركة ترسانة السويس البحرية والتي شملت تفقد ساحة الترسانة والقزق الميكانيكي ومتابعة أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على كل من الحوض العائم والحوض الجاف بالشركة.

وتعرف وزير النقل خلال جولته على إمكانيات الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية و مستجدات أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم حاليا.

ويصنف الحوض العائم للشركة كأحد أكبر الأحواض العائمة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ طول الحوض  302 متر وعرضه 55 متر وملحق به أوناش رفع جانبية عملاقة ويمكن للحوض رفع سفن بحمولة رفع تصل إلى 55 ألف طن.

ثم استعرض رئيس هيئة قناة السويس إمكانيات الحوض الجاف الذي تعتمد عليه الشركة في إصلاح وصيانة السفن متوسطة الحجم ويقوم الحوض حاليا بأعمال العمرة الكاملة لسفينة تزويد الخدمات CBC ONE التابعة لشركة مصر للبترول ومن المقرر دخول سفينتين شقيقتين خلال الفترة المقبلة.

يبلغ طول الحوض الجاف 140 متر، وعرضه 30 متر من أعلى نقطة و23.5 متر من أقل نقطة، بقدرة رفع 8000 طن، ومزود بعدد 2 ونش جانبي.  

في ختام الجولة، تفقد الفريق كامل الوزير والفريق أسامة ربيع الميناء الإبراهيمي والأرصفة الملحقة ومبنى برج الحركة التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

جدير بالإشارة، أن شركة ترسانة السويس البحرية تعد واحدة من أقدم الترسانات البحرية في العالم، ويعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف من الزمان إلى عام 1866، وقد ساهمت الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، علي رأسها المشاركة في تصنيع بنتونات كوبري النصر العائم، و المساهمة في مشروع قناة السويس الجديدة بتنفيذ عدد من الشمندورات (العلامات الملاحية) و توريد 80 عائمة، بالإضافة إلى تصنيع خطوط الطرد للكراكات ومؤخرا بناء مجموعة من سفن الصيد ضمن مشروع تطوير أسطول الصيد المصري.

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