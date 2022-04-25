رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة بكلية التربية الرياضية

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة شعلة نشاط فالعمل بها على مدار ٢٤ ساعة ولها دور واضح بالجامعات المصرية، كشريك أساسي في الغالبية العظمى من الأنشطة الرياضية بالجامعة لافتاً إلى أن جامعتنا شرُفت باستضافة العديد من البطولات التي تنظمها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.



مؤكداً أن هذا التناغم الواضح بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار ووزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى يُثرى الأنشطة الطلابية تحت مظلة الرعاية المتميزة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة الأنشطة الطلابية واهتمامه الخاص بدعم الجامعات إيمانا بدورها في بناء شخصية الطلاب.

كما حرص" مندور "على الترحيب بالدكتور كمال درويش والدكتور حسين السمرى مشيراً إلى أن كلية التربية الرياضية تشُرف باستضافة تلك الأسماء التي تمثل علامات فارقة في منظومة الرياضة المصرية ، فهم من الأسماء المؤثرة في عالم الرياضة وكليات التربية الرياضة مشيداً بإدارة كلية التربية للرياضة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس بها مؤكداً أننا مازلنا ننتظر من الكلية المزيد فقد أصبحت عنصرا أساسيا فى كافة الفاعليات التى تنظمها الجامعة وتشارك بها .

ومن جانبه قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير للجامعة على حسن الاستقبال لافتاً إلى المشاركات المتميزة للكلية بكافة اللقاءات القمية على الرغم من أن الكلية حديثة النشأة إلا أنها تسير بخطى ثابته نحو التميز، مشيراً إلى سعادته بتواجده فى إحدى كلية التربية الرياضية التى تعد بيته الأول فهو أحد خريجى كليات التربية الرياضية، مؤكداً أن تميز هذه الكلية يأتى لارتباطها الوثيق بالجانب العملي إلى جانب العلم فهى كلية مهنية من الطراز الأول.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإنجازات التي تشهدها محافظة الإسماعيلية بشكل خاص وإقليم القناة وسيناء خلال الفترة الحالية والاهتمام الذي تحظى به، مع كافة محافظات الجمهورية، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يترجم في عدد غير مسبوق المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بتلك المنطقة الواعدة على أرض مصر.

ثم قام الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بتقديم مجلس الكلية من وكلاء ورؤساء أقسام لمعالي الوزير مستعرضاً البنية التحتية والإنشائية للكلية والتى شهدت تطوراً كبيراً ذاكراً صالة الجمباز الفني التى تضم أجهزة معتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز على مساحة ألف متر مربع وقاعة مجلس الكلية بأحدث أنظمة الصوت وفقآ للمعايير الدولية بتكلفة فاقت مليون جنية وتضم أحدث الأجهزة المعتمدة من الاتحاد الدولي لتقديم خدمته طلاب الكلية و أهالي الإسماعيلية عن طريق أكاديميات البراعم للجمباز وتخريج أبطال من اللاعبين من الجمباز بالإضافة إلى قاعتين للمناقشات العلمية مكيفة (قاعة كبرى تستوعب ١٢٠ فردا وقاعة أخرى تستوعب ٨٠ فردا).

كما تابع " العزازي" أن قاعة مجلس الكلية وبها أحدث أنظمة الصوت وكذلك قاعتين للمناقشات العلمية قاعة صغرى بسعة ٨٠ فرد وأخرى بسعة ١٢٠ فرد لقطاع الدراسات العليا ومجهزين بالصوت والتكيفات والصوتيات وبورد للجنة الحكم والمناقشة وبورد للباحث.

حضر مراسم الاستقبال الأستاذة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الأستاذ الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور كمال الدين درويش أستاذ الإدارة الرياضية والترويج ورئيس قطاع التربية الرياضية السابق والدكتور حسين السمرى رئيس قطاع التربية الرياضية والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات.

ومن كلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع و الدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة و الدكتور عطوة المتولى عطوه منسق الوافدين بالجامعة ورؤساء الأقسام والسيد ممدوح متولى أمين الكلية والمعيدين الجدد.

ثم بدأت مراسم التكريم بمجلس كلية التربية الرياضية حيث قام الدكتور ماجد العزازي بإهداء درع الكلية لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور حسين السمرى وتلى ذلك التقاط الصور التذكارية.