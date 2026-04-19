الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: مبادرة صحة القلب في أفريقيا خطوة إستراتيجية لمواجهة أمراض الضغط

مجلس النواب

أشادت النائبة الدكتورة هناء العبيسى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعلان وزارة الصحة والسكان إطلاق مبادرة «صحة القلب في أفريقيا» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة أسترازينيكا مصر، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهود الدولة لمواجهة الأمراض غير السارية، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت ، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم منظومة الصحة العامة من خلال المبادرات القومية، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، التي ساهمت بشكل واضح في تعزيز الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الأرقام المعلنة بشأن ارتفاع ضغط الدم بين نحو 29% من المواطنين، بما يقارب 30 مليون حالة، تعكس حجم التحدي الصحي، مؤكدة أن هذه الأمراض تُعد من أخطر التهديدات الصحية لكونها “قاتلًا صامتًا” لا تظهر أعراضه في المراحل المبكرة، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل أمراض القلب والكلى والوفاة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة الأخرى، مثل أمراض الكلى والسكري، يزيد من الضغوط على المنظومة الصحية، ويؤكد أهمية التوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر كخيار أساسي لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية.

وأكدت النائبة هناء العبيسى أن المبادرة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال الدمج بين الكشف المبكر والعلاج والمتابعة داخل نفس المنشآت الطبية، مع التوسع التدريجي في تطبيق النموذج ليشمل عددًا أكبر من المستشفيات خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الفحص الدوري، والوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن التجمعات العامة لضمان رفع معدلات الاكتشاف المبكر.

واختتمت الدكتورة هناء العباسي بالتأكيد على أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري، وتوجيهات الرئيس السيسي في قطاع الصحة طوال سنوات.

