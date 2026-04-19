برلماني: تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الشباب والرياضة

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة تعكس بوضوح تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الرياضة، باعتباره أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري وتعزيز جودة الحياة.

واضاف الغنيمي، خلال تصريحات له اليوم، أن ما تشهده الأندية ومراكز الشباب من تطوير شامل في البنية التحتية، سواء من إنشاء ملاعب حديثة أو منشآت اجتماعية وخدمية، يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين مختلف الفئات العمرية، ويعزز من نشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع.

وأشار عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ إلى أن افتتاح مشروعات جديدة مثل ملاعب البادل وحمامات السباحة والمنشآت الاجتماعية داخل الأندية، إلى جانب رفع كفاءة الصالات المغطاة والملاعب، يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ويواكب المعايير العالمية في تطوير المنشآت الرياضية.

وافاد الغنيمي أن اهتمام الدولة بتوفير خدمات طبية متطورة داخل الأندية، مثل سيارات الإسعاف المجهزة، يعكس حرص القيادة السياسية على سلامة المواطنين، ويوفر بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية.

كما أشاد نائب الاسكندرية بالدور الذي تقوم به الأندية الكبرى في دعم المنتخبات الوطنية وإعداد الأبطال، مؤكداً أن الاستثمار في الرياضة لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورة لبناء جيل قوي صحياً وقادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وشدد الدكتور عمر الغنيمي على أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الشباب والرياضة، بما يحقق رؤية الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع صحي نشط، ويعزز من مكانة مصر الرياضية إقليمياً ودولياً.