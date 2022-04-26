موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة مسجد المراغي بحلوان

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في إثارة جدل كبير بشأن صلاتي التراويح والتهجد في المساجد، بعدما زعم ناشر الفيديو أن هناك شخصا قام بمنع استكمال صلاة التراويح في مسجد المراغي بحلوان.

وأوضحت الأجهزة الأمنية ملابسات حقيقة ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت فيه إحدى الفتيات أنها اثناء أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد – بدائرة قسم شرطة حلوان قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظراً لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة.

وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة حريصة كل الحرص على إقامة صلاة التراويح بكل أريحية وهدوء للمصلين في ظل الأجواء الإيمانية للشهر الكريم.



وأكد في بيان له، أن وزارة الاوقاف لم ولن تتخذ أي إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد ولم يصدر عن أي من قياداتها على أي مستوى أي توجيه بذلك، وفي حالة حدوث أي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوز دون أي تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد، وتقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها.



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