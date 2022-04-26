عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة مسجد المراغي بحلوان

حقيقة ايقاف الصلاة
حقيقة ايقاف الصلاة بمسجد المراغي

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في إثارة جدل كبير بشأن صلاتي التراويح والتهجد في المساجد، بعدما زعم ناشر الفيديو أن هناك شخصا قام بمنع استكمال صلاة التراويح في مسجد المراغي بحلوان.

 

وأوضحت الأجهزة الأمنية ملابسات حقيقة ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت فيه إحدى الفتيات أنها اثناء أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد – بدائرة قسم شرطة حلوان قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظراً لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة.

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة حريصة كل الحرص على إقامة صلاة التراويح بكل أريحية وهدوء للمصلين في ظل الأجواء الإيمانية للشهر الكريم. 


وأكد في بيان له، أن وزارة الاوقاف لم ولن تتخذ أي إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد ولم يصدر عن أي من قياداتها على أي مستوى أي توجيه بذلك، وفي حالة حدوث أي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوز دون أي تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد، وتقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها.


ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

صلاة التهجد صلاة التراويح مسجد المراغي المساجد في مصر المساجد شهر رمضان وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

موضوعات متعلقة

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

بعد صراع الأشقاء بالوراق .. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ترشيحاتنا

زواج المغنية التركية سيدا سایان للمرة السابعة من شاب يصغرها بـ25 عاما

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة مسجد المراغي بحلوان

بعد تحذيرات "العيون الخمس".. بريطانيا تحقق في "قرصنة روسية" لنظامها الدفاعي

مركز معلومات الزراعة يصدر إنفوجرافا حول أنشطة الوزارة خلال أسبوع

رغم التألق والإبهار.. ماذا يهدد محمد النني في الآرسنال ؟

مان سيتي ضد الريال.. التشكيل المتوقع لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

بعد صراع الأشقاء بالوراق .. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. هل يمنح ترامب حريته الكاملة؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ