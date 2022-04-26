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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطباق جانبية .. طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

أطباق جانبية .. طريقة
أطباق جانبية .. طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

تعد شوربة البصل من أشهى الأطباق الجانبية التى يمكن إضافتها على المائدة فى رمضان خصوصا أنها طبق مميز فى المذاق وغير تقليدي .

نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير شوربة البصل بالكريمة 
بصل 

شرائح توست ابيض 

كريمة

قشطة 

مرقة 

ملعقة كبيرة خل 

زيت

ثوم مفروم 

كزبرة 

سماق 

ملح 

فلفل اسود 

دقيق 

طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة 

* في طاسة على النار بها زيت ساخن ثم شوحى البصل ثم ضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود والسماق وقلبيهم جيدا .

* ضعي التوست في الكبة الكهربائية وامريه جيدا ثم ضيفي خليط البصل المشوح بالسماق واخفقيهم سويا ثم ضعي المرقة في الوعاء مرة أخرى وسخنيهم 

* ضيفي الكريمة والقشطة واخلطيهم سويا ثم ضيفي الخل وقلبيهم ثم ضيفي الكزبرة الخضراء وقدمي شوربة البصل على مائدة الإفطار.

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