طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل شوربة البصل، حيث تعد من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص بسبب مذاقها المميز.

وتريد النساء فى تعلم طريقة عمل شوربة البصل في المنزل بمذاق احترافي مثل المحلات لأنها من أكثر أنواع الشوربة المفيدة والصحية، والتى تساهم فى رفع المناعة بشكل كبير، خاصة فى فصل الشتاء كما أن طريقة عمل شوربة البصل لا تقتصر على مكونات ثابتة مما يسهل عملها وإعدادها مهما كانت الإمكانات المتوفرة.

نستعرض فيما يلي طريقة عمل شوربة البصل بعدة وصفات مختلفة من بينها المصرية والفرنسية وبالكريمة لنخبة من خبراء الطهي.



طريقة عمل شوربة البصل



نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل بخطوات الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج “بالصحة والراحة” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة البصل

كيلو بصل مقطع قطعا صغيرة

2 ملعقة دقيق

ثلاثة أرباع لتر مرقة لحم

ثلاثة أرباع لتر ماء

زبدة

ملح وفلفل

جوز الطيب

للتقديم

الخبز الباريزي أو الخبز المفضل

جبنة بارميزان مبشورة



طريقة عمل شوربة البصل

* في طاسة بها زبدة شوحي البصل حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم يضاف جوز الطيب والملح والفلفل الأسود.

* ضعي الدقيق ويقلب جيدا ثم المرقة والماء وقلبيهم جيدا وتترك الشوربة على النار حتى تغلي وتقدم مع الخبز الباريزي أو الخبز المفضل.

طريقة-عمل-شوربة-البصل



طريقة عمل شوربة البصل المصرية

نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل المصرية بخطوات الشيف سالى فؤاد، مقدمة برنامج “حلو وحادق” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة البصل

بصل

زيت ذرة

زبدة

نشا

مرقة منزوعة الدسم

ورق لورا

ملح

فلفل

شرائح باجيت

جبنة مبشورة



طريقة عمل شوربة البصل

* شوحي البصل مع زيت الذرة و الزبدة حتى اللون البني الفاتح ثم ضيفي المرقة والنشا ويقلب جيدا ثم ضيفي ورق اللورا ومكعب الزبدة.

* أضيفي الملح والفلفل الأسود وتترك لتغلي مدة من الوقت حتى ينضج البصل تماما واسكبي الشوربة في طبق التقديم ثم زينيها بقليل من الجبنة وتقدم ساخنة مع قطعة باجيت.

طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة بخطوات الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة البصل

بصل

شرائح توست ابيض

كريمة

قشطة

مرقة

ملعقة كبيرة خل

زيت

ثوم مفروم

كزبرة

سماق

ملح

فلفل اسود

دقيق



طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

* في طاسة بها زيت طهي شوحي البصل ثم ضيفي الثوم وقلبيهم جيدا ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود والسماق.

* افرمي التوست في الكبة ثم أضيفي خليط البصل المشوح بالسماق وافرميهم جيدا ثم أضيفي المرقة وضعيهم في الوعاء مرة أخرى وسخنيهم ثم أضيفي الكريمة والقشطة.

* قلبيهم جيدا ثم أضيفي الخل وقلبيهم ثم أضيفي الكزبرة الخضراء وقدمي شوربة البصل ساخنة وبالهنا والشفا.

شوربة البصل بالكريمة

طريقة عمل شوربة البصل بدون كريمة



نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل بدون كريمة بخطوات الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج “زعفران وفانيلا” على قناة “سي بي سي سفرة”.



2 بصلة مقطعة شرائح

4 كوب مرقة

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيتم

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة صغيرة سكر

ملح

فلفل أسود

نصف كوب جبنة جرويير مبشورة

شرائح خبز باجيت أو أى خبز آخر

طريقة عمل شوربة البصل

* في حلة ساخنة توضع الزبدة مع الزيت على نار هادئة ثم يضاف البصل ويشوح جيدا ويضاف إليه القليل من السكر.

* يضاف الدقيق ويشوح أيضا ثم تضاف المستردة ثم تضاف المرقة وملح وفلفل أسود وتترك لتنضج قليلا.

* تقدم شوربة مع خبز باجيت مقطع أو أى نوع خبز آخر ويحمص في الفرن ويوضع على الوجه جبنة مبشورة حسب الرغبة.

شوربة البصل بدون كريمة

طريقة عمل شوربة البصل للرجيم



نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل للرجيم بخطوات الشيف سالى فؤاد، مقدمة برنامج “حلو وحادق” على قناة “سي بي سي سفرة”.



مقادير شوربة البصل

5 حبات بصل كبير مقطعين حلقات رفيعة

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة زبدة

لترمرقة لحم منزوعة الدسم

ورق لورى

ملح

فلفل أسود

ملعقة نشا

خبز باجيت

جبن جودة مبشور

زعتر أخضر

زيت زيتون



طريقة تحضير شوربة البصل

* شوحي البصل في حلة بها معلقة زيت ثم ضيفي له مرقة ونشا وورق لورى ومكعب زبدة مع قليل من الملح واتركيها على النار حتى تنضج.

* قطعي الخبز الباجيت إلى شرائح وضيفي لكل شريحة قليل من زيت الزيتون والبارميزان ورشة زعتروضعيها على صاج أو صينية مناسبة وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمص وقدمي شوربة البصل ساخنة مع شرائح الباجيت المحمص.

شوربة البصل للريجيم

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية



نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بخطوات الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” على قناة “سي بي سي سفرة”.



مقادير شوربة البصل الفرنسية

بصل حلقات

زبدة

ثوم

مرقة لحمة

ملح

فلفل أسود

زعتر

خل عنب

خبز باجيت

زيت زيتون

جبنة

جرويير مبشورة

جبنة بارميزان مبشورة

طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية

* يشوح البصل مع رشة ملح وفلفل أسود في الزبدة أو زيت طهي على نار هائدة على النار ثم يضاف المرقة والزعتر والماء ويقلب جيدا.

* يضاف خل العنب وتضاف الكريمة والجبنة البارميزان عند نضج البصل ويضرب الخليط بالمضرب الكهربائي.

لإعداد الخبز

* تسيح الزبدة مع الزعتر والثوم والفلفل الأسود والملح وتدهن بها شرائح الخبز وتوضع في الفرن الساخن لكي يتم تحميصها.

* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه وتوضع في الفرن مرة أخرى حتى تسيح و تغرف الشوربة في طبق التقديم ويضاف على الوجه البصل المكرمل المضاف له الجبنة المبشورة ويضاف على الوجه أيضاً الخبز.

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طريقة عمل شوربة البصل للبرد

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل شوربة البصل للبرد لأنها من أكثر الوصفات الشهية التى تساعد فى تحسن صحة المصابين بنزلات البرد التى تزداد فى فصل الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل للبرد بخطوات الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة البصل

2 كيلو بصل

جزر

ثوم

مرقة خضار

بطاطس

زيت

فلفل أسود

ملح



طريقة عمل شوربة البصل للبرد

* في حلة بها القليل من زيت الطهي يشوح الجزر والبطاطس ثم يضاف لهم الثوم المفروم وذرة ملح وفلفل أسود ويقلبوا جيدا ويضاف البصل.

* تضاف المرقة والملح والفلفل الأسود وتترك شوربة البصل على النار حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة مع نوع الخبز المفضل وبالهنا والشفا.

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طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بالكريمة

نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بالكريمة بخطوات الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج “زي السكر” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة البصل الفرنسية

10 بصل أبيض شرائح رفيعة

4 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2-3 ملعقة كبيرة دقيق

واحد ونصف لتر مرقه لحمة

1 كوب كريمة زيت زيتون

1 فص ثوم مهروس

ملح

فلفل أسود مطحون

للتقديم:

2 كوب جبنة متوزارليلا مبشورة

نصف كوب بارميزان مبشورة

1 باجيت أبيض

1 خبز محمر

طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية

* يكرمل البصل في زبدة وزيت زيتون على النار حتى يصبح لونه بنيا ثم يضاف دقيق ويتبل بثوم وملح وفلفل أسود، ثم تضاف المرقة وتترك على النار ثم تضاف الكريمة وتقلب.

* ثم تغرف الشوربة في طبق التقديم، ويقطع الخبز الباجيت شرائح ثم يرش زيت زيتون ويضاف الجبن على الوجه ويدخل الفرن حتى تسيح الجبن وتقدم بالهنا.