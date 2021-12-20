خفيفة وبتدفى.. طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية

شوربة البصل من الأكلات الشهيرة والمميزة، وتحتوي على الكثير من المكونات الصحية ، كما أنها تساعد على التدفئة بشكل كبير في الشتاء.

إليك طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية بالخطوات.

مقادير شوربة البصل الفرنسية

بصل حلقات

زبدة

ثوم

مرقة لحمة

ملح

فلفل اسود

زعتر

خل عنب

خبز باجيت

زيت زيتون

جبنة جرويير مبشورة

جبنة بارميزان مبشورة

طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية

* يشوح البصل في الزبدة أو الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والمرقة والزعتر

* يضاف الماء المغلي ويقلب كل الخليط على النار

* يضاف خل العنب

* تضاف الكريمة والجبنة البارميزان عند نضج البصل

* يضرب الخليط بالمضرب الكهربائي

للخبز

* تسيح الزبدة مع الزعتر والثوم والفلفل الأسود والملح

* تدهن شرائح الخبز بالخليط وتحمص في الفرن

* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه وتوضع في الفرن مرة أخرى حتى تسيح

* تغرف الشوربة في طبق التقديم

* يضاف على الوجه البصل المكرمل المضاف له الجبنة المبشورة

* يضاف على الوجه أيضاً الخبز