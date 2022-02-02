طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

يبحث الكثيرون، عن طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن، فهي من أبرز طرق طهي الخضار بشكل صحي ومذاق شهي.

ومن أهم الأسباب التى تجعل عدد كبير من النساء تحديدا يرغب في معرفة طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن باحترافية، أنه من أكثر الأكلات الصحية التي تساعد في إنقاص الوزن ومنح الجسم بالشعور بالشبع دون زيادة السعرات الحرارية.

كما أنه يمنح الجسم قدر كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة لتقوية المناعة وعلاج مشاكل الشعر والبشرة لذا فإن طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن من الأكلات المهمة التى ينبغي على المرأة إتقانها.

ومن أهم مميزات طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن، أنها سهلة جدا ولا تتطلب أى عناء من ربة الأسرة ومكوناتها متوفرة فى الأسواق.

وهناك اعتقاد خاطئ لعدد كبير من الأشخاص بأن الخضار السوتيه لابد أن يخلو من أنواع الخضروات النشوية نهائيا لكي يصبح مناسبا للريجيم ولكن فى الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ لأنه من الضرورى إدخال قدر من النشويات يوميا للجسم لكي يحصل على الطاقة اللازمة لممارسة أنشطة الحياة المختلفة ومن أفضل أنواع النشويات التى يمكن استخدامها لهذا الغرض هي الخضروات النشوية مثل البطاطس لأنها تحتوي على نسبة ألياف.

نعرض لكم طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن بوصفات متعددة بالإضافة إلى بعض الوصفات الشهية للخضار السوتيه وغير التقليدية.

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن

نعرض لكم طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن بوصفتين مختلفتين في الشكل والمذاق.

الطريقة الأولى

نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية خضار في الفرن:

طماطم

كوسة

جزر

ثوم

بصل

البطاطس

مكعب مرقة

زبدة

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ملح وفلفل أسود



طريقة عمل سوتيه بالفرن:

* يقطع الجزر والكوسة والطماطم والبطاطس والفلفل الرومي ويخلط البصل والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والثوم ومكعب المرقة ويقلب الخليط مع الخضار ويوضع في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة.

* ضيفي مكعبات الزبدة على خليط الخضروات واغلقي عليها جيدا بورق الزبدة وتوضع في الفرن الساخن حتى تمام النضج ثم تقدم وبالهنا والشفا.

الطريقة الثانية

نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير عمل خضار سوتيه بالفرن:

مقادير لحمة بالخضار السوتيه

بطاطا مكعبات

جزر مكعبات

سبانخ

بروكلي

لحمة ملبسة

بطاطس مكعبات

زبدة

زيت طهي

ثوم مفروم

بصل مفروم

كزبرة ناشفة

جوز الطيب

بهارات لحمة

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن:

• في بولة كبير ضعي كل أنواع الخضار وتتبل مع البصل والثوم ثم يضاف عليه الكزبرة الناشفة والبهارات وجوز الطيب وملعقة من الزيت وقلبيهم جيدا ثم يوضع في الكيس الحراري.

• في وعاء اخر ضعي قطع اللحمة وضفي عليها جوز الطيب والملح والفلفل الأسود المطحون والبهارات المفضلة ثم ملعقة من الزيت وقلبيهم جيدا وبعد ذلك ضعي الخضار في الكيس الحراري ثم ادخليه فرن ساخن وانتظري حتى تمام النضج .

خضار سوتيه بالفرن

صينية خضار بالفرن

نعرض لكم طريقة عمل صينية الخضار بالفرن بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية خضار بالفرن

فلفل الوان

بصل

بروكلي

جزر

باذنجان

صدور دجاج فيليه مشوية

ربع كوب زيت زيتون

روزماري

ملح

فلفل أسود

زعتر

ملعقة صغيرة بودرة

بصل

ملعقة صغيرة بودرة

ثوم

ملعقة صغيرة بابريكا



طريقة عمل صينية خضار بالفرن:

* اخلطي زيت الزيتون مع الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا ثم ضيفي الزعتر والروزماري وملح وفلفل أسود.

* رصي الفلفل الالوان والبصل والبروكلي والجزر والباذنجان في صينية الفرن ثم وزعي التتبيلة على الخضار جيدا على وادخليه فرن ساخن على 190 درجة.

وصفات غير تقليدية للسوتيه

نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الوصفات الجديدة وغير المعروفة لـ الخضار السوتيه .

سوتيه بالثوم والنعناع لماجي حبيب

مقادير سوتيه بنكهة الثوم والنعناع

بسلة

جزر

فاصوليا

كوسة

زيت

ثوم

نعناع

بشر ليمون

طريقة عمل سوتيه بنكهة الثوم و النعناع

* في طاسة على النار شوحي الثوم في قليل من الزيت ثم ضيفي الخضار ثم النعناع ويقدمي ساخنا وبالهنا والشفا.

سوتيه بالثوم والنعناع

خضار سوتيه سريع

مقادير خضار سوتيه

جزر مسلوق

كوسة مسلوقة

فاصوليا خضراء

بسلة

مشروم طازج

ذرة صغيرة

زبدة

ثوم مفروم

ملح فلفل

زيت زيتون

زعتر مفروم

روز ماري مفروم



طريقة تحضير خضار سوتيه

* شوحي الثوم في طاسة بها القليل من الزبدة وزيت الزيتون وروزماري والزعتر وملح وفلفل ثم ضعي الجزر والكوسة والذرة مع المشروم والفاصوليا الخضراء وتقلب جيدًا ضعي مكعبين من الزبدة قبل التقديم لمنح مذاق شهي ومميز

سوتيه

خضار سوتيه بطريقة أميرة شنب

مقادير خضار سوتيه

كوسة

جزر

بروكلى زهر

زبدة

ملح

ماء مغلى

زعتر فريش

ثوم مفروم

طريقة عمل خضار سوتيه:

* قطعي الخضار ثم ضعي الجزر في البداية فى حلة بها الماء المغلى وملح ثم ارفعيه ثم ضيفى مكانه الكوسة و البروكلى ثم يرفع كل الخضار بعد السلق لمدة 3 دقائق فى حمام ماء مثلج لكي يصبح لونه جيد.

*في طاسة بها القليل من الزبدة شوحي الخضار مع زبدة وثوم مفروم و زعتر فريش ثم يقدم ساخنا.