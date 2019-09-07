طريقة عمل خضار سوتيه.. 5 وصفات لـ طعم لذيذ

فوائد خضار السوتيه متعددة فهو غنى بالفيتامينات، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، نتيجة سعراتها الحرارية المناسبة والتى تمد الجسم بالألياف، فـ طريقة عمل خضار سوتيه تساهم في تسهيل عملية الهضم وعدم التعرض للإمساك، فهى تقى الإنسان من الأمراض بل يتخذها البعض أسلوب حياة، من أجل الوصول لصحة أفضل.



ولأن الخضراوات تمد الإنسان بغذائه الصحي، والألياف التى يحتاجها جسمه، ليس ذلك وفقط بل، تساعد على استمرارية الوظائف الحيوية المختلفة، نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل خضار سوتيه.



طريقة عمل خضار سوتيه في الفرن



هناك بعض من الناس الذين يفضلون الأطعمة الصحية التى تمدهم بالطاقة وتفيد صحتهم لذلك فإن طريقة عمل خضار سوتيه في الفرن تعد الطريقة المثالية والصحية، لذلك تحتاجين سيدتي إلى تلك المكونات التالية، والتى تتمثل فى كوسة وجزر وبسلة وفاصوليا وبطاطس ومشروم وبصل وثوم مفروم وزعتر فريش وفلفل الوان وملح وماء ساخن وفلفل أسود، وزيت زيتون، ورشة زنجبيل مطحون.



طريقة عمل خضار سوتيه في الفرن



تتمثل طريقة تحضير خضار السوتيه فى الفرن، فى غسل الخضروات جيدا، ثم يتم تقطيع كلا من الكوسا والجزر والبطاطس إلى مكعبات، وبعدها تقطيع الفلفل الألوان على شكل حلقات، وبعدها يتم وضع الخضار في فى صينية، ويتم ترتيبها جيدا، ورشة التوابل والثوم المفروم، الزعتر والزنجبيل، ويتم غلق الصنية بورق الفويل، وإدخال الصنية الفرن على درجة حرارة 170 لمدة نصف ساعة.



طريقة عمل خضار سوتيه بدون زيت



هناك بعض من الناس لا يريدون إضافة الزيوت لطعامهم وبالتالى تحتار ربة المنزل فى كيفية اجتياز تلك الخطوة وخاصة فيما يخص خضار السوتيه، حيث يتكون من كوسة وجزر و بسلة و فاصوليا و بطاطس ومشروم و بصل و ثوم مفروم وزعتر فريش و فلفل الوان و ملح و ماء ساخن و فلفل أسود.



تبدأ طريقة التحضير من خلال غسل الخضروات جيدا والعمل على تقطيعها لشرائح، ثم نضع عليها التوابل من الفلفل والزعتر والثوم والملح ووضع تلك المكونات فى صينية ، وادخليها للفرن، حتى تستوي لمدة نصف ساعة على 180 درجة .



السبانخ

يمكن إضافة العديد من النكهات على طبق خضار السوتيه من خلال اضافة السبانخ، حيث يمكن الاستعانة بكافة المكونات السابقة مع زيادة اوراق السبانخ، أما طريقة التحضير تختلف عن السابقة، حيث يتم تشويح السبانخ ويضاف إليه التوابل، إلى أن تذبل الأوراق ثم يتم سكب الخضار وتشويحهما ثم اضافة الماء وتغطية المقلاة إلى أن تستوى المكونات مع بعضها البعض.



الأرز بالكارى



كما يمكن تقديم طبق أرز بالكارى مع الشوربة، حيث نحتاج إلى كوبين من الأرز، ملعقة كارى وزيت زيتون، يتم تسخين الطاسة ثم وضع اللأرز بها، وتقليبه جيدا، ثم نضع رشة ملح ورشة فلفل والكارى، مع الاستمرار فى التقليب، ثم نسكب كوب من الماء، ونتركه على نار هادئة إلى أن يستوى.



طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم



يحتوى خضار السوتيه على المعادن الأساسية منها الحديد والكالسيوم، وغيرها من الفيتامينات ولذلك طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم

يحتاج إلى تلك المكونات على حبة بطاطا، وحبة جزر، والفاصولياء، و4 حبات كوسا، ثوم مفروم، و فلفل أخضر، كوبين ماء، ونصف ملعقة صغيرة ملح، وفلفل اسود وبقدونس، وزيت الزيتون، وعصير حبة ليمون.



طريقة تحضير خضار سوتيه للرجيم



تبدأ طريقة التحضير من خلال غسل الخضروات جيدا وتقطيعها على شكل مربعات صغيرة، ووضعها فى إناء، ثم تسخين مقلاة ووضع الزيت وعصير الليمون، وإضافة قطع الخضار وتشويحها لمدة 10 دقائق حتى تذبل، ثم نضيف بعد الماء، ورشة الملح والفلفل الأسود وتغطية المقلاية حتى تستوى الشربة.



وبعد تسوية الخضارة يمكن تقديمه مع قطع اللحمة أو الدجاج المشوى من أجل الحصول على قيمة غذائية مناسبة، حيث يمكن إضافة الفراخ إلى الخضار من خلال عمل نفس الخطوات السابقة، ولكن تشويح قطع الفراخ فى الزيت قبل وضع الخضروات، وبعد التقليب تضاف الخضراوات وتقلب ثم تترك للتسوية.



أما خضار السوتيه مع المشروم، يمكن عملها من خلال تقطيع المشروم مع الخضار وتشويحه فى المقلاة مع بعضهم البعض، ثم وضع الماء عليهما مع البهارات وتركهما يغليان حتى تستوى الشربة.



فوائد خضار سوتيه للرجيم



وبعد معرفة الطرق العدة التي يمكن من خلالها عمل خضار السوتيه، نسرد فيما أبرز الفوائد الصحية له، والتى تتضمن مد الجسم بالألياف، فضلا عن المساعدة فى عملية الهضم، وانخفاض الوزن، كما أنه يحتوى على فيتامين أ و ج، كما أنه يحمي الجسم من الأمراض السرطانية، فضلا عن زيادة مناعة الجسم، والحماية من خطر الإصابة بالالتهابات، والوقاية من مشاكل حصوات الكلى.





طريقة عمل خضار سوتيه للاطفال



عدة خطوات سهلة تمكنك من الحصول على طبق غنى بالألياف التى يحتاجها طفلك من استعدى لتحضير تلك المكونات التى تتمثل فى 2 حبة جزر، و2 حبة كوسة و2 بطاطس، ومعلقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكوب من الفاصوليا الخضراء، و1 حبة بطاطا، وثوم مفروم.



طريقة تحضير خضار سوتيه للاطفال



تتمثل طريقة التحضير في تقطيع الخضار على أشكال يحبها طفلك، وغسلها جيدا، ثم وضع الزيت فى طاسة وتركها حتى تسخن ثم يتم بعد ذلك وضع الخضار بها وتشويحه جيدا لمدة 5 دقائق ثم الثوم المفروم و قطع البطاطا، ثم كوبين من الماء وتركها على النار، حتى تستوى.



طريقة عمل خضار سوتيه للاطفال.. بعد التأكد من تسوية الشوربة، يتم سكبها في وعاء للتقديم، ويمكنك سيدتي، العمل على تقديم الشوربة وتزين طبقك حتى يكون شهى لطفلك، من خلال إما تقديم الشوربة مع قطع فراخ صغيرة، أو مع أرز بالكاري.



ولكن هناك بعض الخطوات التى يمكن إضافتها من أجل لفت انتباه طفلك لطبق الشوربة، من خلال تزيينه أولا بتقطيع الخضار على هيئة أشكال، مثل صوابع البطاطس، وأيضا من خلال الاستعانة بأكثر من لون لجذب انتباهه.



طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب



من أجل عمل طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب، يستلزم ذلك وجود المكونات التالية كوسة وجزر و بسلة و فاصوليا و بطاطس ومشروم و بصل و ثوم مفروم وزعتر فريش و فلفل الوان و ملح و زبدة و ماء ساخن و زيت زيتون و فلفل أسود.



وتتمثل طريقة تحضير السوتيه فى تلك الخطوات والتى تبدأ بتقطيع كل الخضار قطع كبيرة ووضعها في الماء المغلي و سلق كل الخضراوات لمدة 5 دقائق، والخطوة الثانية تتمثل فى عمل التتبيلة المكونة من قطع البصل ،المشروم ،الفلفل الالوان ،الزعتر ثم تشويحها جيدا، أما الخطوة الثالثة تتمثل فى تصفية السوتيه من الماء الساخن ووضعه بسرعة الى الماء البارد وقطع الثلج ليحتفظ بلونه.



والخطوة الرابعة تتمثل في إحضار وعاء ووضع مكعب من الزبدة وقليل من زيت الزيتون ثم نضيف الثوم، والبصل ،فلفل الالوان ،الزعتر ،ملح وفلفل ونقوم بتشويحهم جيدا مع الاستمرار فى التقليب ببطء، أما الخطوة الخامسة والأخيرة نضيف الخضار الى التتبيلة مع ضبط الطعم بالملح والفلفل وتقليبه جيدا حتى تمتزج المكونات ثم نرفعه من على النار ونقدمه ساخنا.