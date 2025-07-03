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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"مصر العقارية"..منصة حكومية جديدة لضبط السوق وتنظيم العمل بالقطاع العقاري

وزير الإسكان
وزير الإسكان
إسراء صبري

كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق "منصة مصر العقارية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ضمن خطة الدولة لضبط وتنظيم السوق العقاري المصري.

وأوضح الشربيني، خلال خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن المنصة تهدف إلى إنشاء أرقام عقارية موحدة لكل عقار، وضمان سلامة العقارات المطروحة للبيع أو التداول، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر مظلة قانونية وتنظيمية للمسوقين العقاريين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، عبر منحهم تراخيص رسمية يتم تجديدها بصفة دورية.

وأضاف أن الوزارة أنشأت وحدة متخصصة لتطوير السوق العقاري، إلى جانب وحدة أخرى معنية بتصدير العقار، تهدف إلى تسهيل إجراءات تملك الوحدات السكنية للأجانب من خلال المنصة الجديدة، والتي ستتيح الحصول على الموافقات اللازمة والخدمات إلكترونيًا، اعتبارًا من العام المقبل.

الإسكان منصة مصر العقارية وزارة الاتصالات

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