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طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب.. تعرفى على فوائده للمعدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:55 ص
طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب
أمينة الدسوقى
فوائد خضار السوتيه متعددة فهو غنى بالفيتامينات، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، نتيجة سعراتها الحرارية المناسبة والتى تمد الجسم بالألياف، فضلا عن تسهيل عملية الهضم وعدم التعرض للإمساك.

نقدم لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب.


قد لا يتقبله البعض وخاصة الأشخاص الذين لدهم لهفة وولع بالطعم السريع أو المقلى ولكن تلك الفوائد التى يحتوى عليها هذا الخضار، ستجعلك تسارع من أجل أكله والاستمرار عليه، وخاصة أنه يقي المعدة من الأحماض والالتهابات، فضلا عن دعم الجهاز المناعى للجسم، كما يجنب الإنسان من تراكم الغازات في البطن.

طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب

من أجل عمل طريقة عمل خضار سوتيه اميرة شنب، يستلزم ذلك وجود المكونات التالية كوسة وجزر و بسلة و فاصوليا و بطاطس ومشروم و بصل و ثوم مفروم وزعتر فريش و فلفل الوان و ملح و زبدة و ماء ساخن و زيت زيتون و فلفل أسود.

وتتمثل طريقة تحضير السوتيه فى تلك الخطوات والتى تبدأ بتقطيع كل الخضار قطع كبيرة ووضعها في الماء المغلي و سلق كل الخضراوات لمدة 5 دقائق، والخطوة الثانية تتمثل فى عمل التتبيلة المكونة من قطع البصل ،المشروم ،الفلفل الالوان ،الزعتر ثم تشويحها جيدا، أما الخطوة الثالثة تتمثل فى تصفية السوتيه من الماء الساخن ووضعه بسرعة الى الماء البارد وقطع الثلج ليحتفظ بلونه.

والخطوة الرابعة تتمثل في إحضار وعاء ووضع مكعب من الزبدة وقليل من زيت الزيتون ثم نضيف الثوم، والبصل ،فلفل الالوان ،الزعتر ،ملح وفلفل ونقوم بتشويحهم جيدا مع الاستمرار فى التقليب ببطء، أما الخطوة الخامسة والأخيرة نضيف الخضار الى التتبيلة مع ضبط الطعم بالملح والفلفل وتقليبه جيدا حتى تمتزج المكونات ثم نرفعه من على النار ونقدمه ساخنا.

فوائد السوتيه

فى تلك السطور نسرد لكى سيدتى فوائد السوتيه والتى تتضمن تسهيل عملية الهضم وخاصة أن الخضار المسلوق لا يحتوي على مركبات معقدة، فهذا النظام الذى تتبعه السيدات الحوامل يعمل على تقوية مناعة الطّفل لأنها تحافظ على صحة المعدة.

أما الفوائد الأخرى للسوتيه فهو مفيد فى التخسيس والرشاقة، نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من بعض الأطعمة المقلية والأخرى لذلك يمد الجسم بما يحتاجه من الألياف والماء، هذا بالإضافة إلى علاج المعدة وعدم التسبب فى تكوين حصوات الكلى.

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