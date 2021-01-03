طريقة عمل السوتيه بالبخار





طريقة عمل الخضار السوتيه بالبخار:

المقادير:

بطاطس مقطعة.

جزر مقطع .

كوسا مقطعة.

فلفل أحمر وأخضر وأصفر شرائح.

قطع بروكلي صغيرة.

ثوم مفروم.

3 أكواب من الماء.

ملح وفلفل أسود.

زيت زيتون.





طريقة التحضير:

غسل الخضراوات جيدا قبل تقطيعها، ثم يرش عليها القليل من الملح وتترك لمدة ربع ساعة.

نضع مقلاة على النار ويضاف إليها زيت الزيتون ويترك حتى يسخن.

نضيف الثوم والفلفل الأخضر والفلفل الأصفر والفلفل الأحمر، ونقلبهم حتى تذبل المكونات.

نضع البروكلي والجزر والبطاطس والكوسا ونقلبهم ونتركهم على النار حتى يتم التخلص من الماء الموجود بهما.

نضع حلة على النار الهادئة وبها الماء، ويتم وضع الخضراوات في مصفاة من السلك عليها، وتوضع المصفاة فوق الحلة.

نغطي الحلة وتترك الخضراوات حتى تنضج على البخار.