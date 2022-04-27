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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد رجيم سريع للتخلص من وزنك الزائد

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من وزنك الزائد قبل العيد.. إليك رجيم الاربع أيام    لقوام مثالى قبل العيد، يقدمه موقع برايت سايد. 

اليوم الأول 

..
بمجرد سماع الآذان: طبق شوربة دافئة

بعد الصلاة:


أو شريحتان من فيليه الدجاج المشوي + طبق من السلطة.
أو طبق من سلاطة التونة + طبق سلاطة خضراء + ربع رغيف بلدى

بين الإفطار والسحور 


ثمرة فاكهة

السحور ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى + كوب زبادى
 

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اليوم الثانى 

 

الإفطار..


1/2 دجاجة مشوية +  ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.
أوشرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.
أو 
طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.


السحور..


2 ملعقة فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي + 1 بيضة مسلوقة.أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.

 

اليوم الثالث  والرابع

 

الأفطار 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة بعد 

 

بين الأفطار والسحور

 

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة 
 

السحور 

 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام

رجيم الاربع أيام وزنك الزائد سلاطة خضراء السحور الافطار والسحور

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