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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استعدادا للتحول الكهربائي.. بنتلي تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

بنتلي
بنتلي

تبحث شركة "بنتلي" المتخصصة في السيارات الرياضية الفاخرة عن مهندسين يساعدون الشركة على التحول الكهربائي بالكامل.

 

وفقا لموقع "كار سكوبس" المتخصص في السيارات والنقل، أعلنت شركة صناعة السيارات “بنتلي” للتو عن عشرات الوظائف الشاغرة الجديدة، هذه المناصب الجديدة تمامًا تم إنشاؤها لمساعدة العلامة التجارية فائقة الفخامة على الانتقال من مجموعات نقل الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين إلى مجموعات نقل الحركة الكهربائية بشكل أكثر سلاسة خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

تلتزم شركة "بنتلي" بخطة وضعتها باسم "خمسة في خمسة" حيث ستبني نموذجًا كهربائيًا جديدًا كل عام بدءًا من عام 2025 حتى عام 2030، و وفقا للخطوات المتبعة التدريجية تأمل أن  تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030 بحد أقصى. كل من هذه الأهداف البيئية جزء من استراتيجية أكبر تسمى "ما وراء 100".

 

صادف عام 2019 الذكرى المئوية لتأسيس شركة السيارات البريطانية وتركز هذه الخطة الجديدة على القرن المقبل. لتحقيق هذه الأهداف المستدامة والبصمة والحياد الكربوني، تدرك بنتلي أنها بحاجة إلى مهندسين أكفاء ينضمون إلى فريقها، وبالتالي أعلنت عن وظائف شاغرة، ما يقرب من نصف الوظائف الشاغرة هي وظائف متعلقة بالكفاءات الكهربائية. تتعلق المناصب الأخرى بهندسة UX / UI وهندسة الهيكل وإدارة التصميم وغيرها الكثير من الوظائف المتعلقة بالتطوير.

 

قال الدكتور ماتياس رابي ، عضو مجلس إدارة البحث والتطوير في  بنتلي:  "نحن في منتصف أهم مرحلة تحولية في تاريخ علامتنا التجارية التي أصبح لها باع طويل واسم كبير في السوق، لطالما كان بناء المنتجات المميزة والمبتكرة في صميم جدول أعمالنا، إلا أن مهندسي الغد يواجهون أكثر التحديات إثارة لأننا في طريقنا أن نصبح شركة سيارات كهربائية بشكل حصري".

 

وتابع: "نحن نبحث عن مبدعين حقيقيين ، يمكنهم خلق مستقبل جديد للشركة، ودعم طموحات منتجاتنا وتشكيل رؤيتنا الخاصة باستراتيجية Beyond100 حيث نهدف إلى مكان الريادة في التنقل المستدام الفاخر، اعتبارًا من اليوم ، تم فتح حوالي 50 منصبًا جديدًا مع فتح مزيد من الوظائف الشاغرة التي يمكن التقدم لها عبر الإنترنت ستكون متاحة خلال "الأسابيع والأشهر القادمة".

بنتلي سيارات كهربائية ما وراء 100 ماتياس رابي Beyond100

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