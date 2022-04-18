لمحبي الفخامة .. بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 في الإمارات |صور

تمتلك شركة بنتلي أسطولا ضخما من السيارات الفارهة، والتي تتمتع بطابع خاص ومميز، لما تحتويه من تقنيات داخلية تتسم بالفخامة، بالاضافة إلى اللمسات العصرية أيضا، ومن بين إصدارات بنتلي الشهيرة النسخة كونتينينتال GT موديل 2022.

بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

أبعاد السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

ترتكز السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.851 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.850 متر، و 1.966 متر للعرض، بالاضافة إلى 1.405 متر للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 358 لترا، إلى جانب اعتماد السيارة على جنوط رياضية أنيقة، وشبكة كبيرة الحجم مع حزمة اخرى من الفتحات الهوائية التي تتواجد بالصادم الامامي.

بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

محرك السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

تحتوي السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر سعة 6000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم أقصى للدوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات أوتوماتيكيًا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 318 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4 ثوان.

بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

ودعمت السيارة كونتينينتال GT موديل 2022 بمحرك 6000 سلندر مكون من 12 اسطوانة، قادر على انتاج قوة 626 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى لتلك النسخة إلى 333 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية.

بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

أسعار بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 في الإمارات

الفئة الأولى بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بقيمة قدرها 882 الف درهم.

الفئة الثانية بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بقيمة قدرها 1.100.000 درهم.