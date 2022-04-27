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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكفتة الهندية لـ الشيف غادة التلي

طريقة عمل كفتة الهندية
طريقة عمل كفتة الهندية للشيف غادة التلى

تعد الكفتة الهندية من ألذ الأكلات غير التقلدية التى يمكن إضافتها على المائدة الرمضانية حيث أن مذاقها يتقبله الجميع ولن تلقى نفور من أحد مثل الوصفات الجديدة ذات المذاق الغريب.

نقدم لكم طريقة عمل كفتة الهندية بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير كفتة الهندية :
نصف كيلو لحمة مفرومة
2 بصل مكعب مرقة
ملعقه كبيره بودرة كاري
ملعقه كبيره دقيق
كوب بازلاء وجزر
ثوم
ربع كوب كريمة
جاراماسالا
زيت
طريقة عمل كفتة الهندية:
* شكلي اللحمة المفرومة على هيئة كرات وضعي الزيت في وعاء وشوحي فيه الكفتة ثم ضيفي البصل و الثوم و شوحيهم جيدا ثم ضيفي الدقيق وقلبيه جيدا مع الكفتة
* ضيفي الكاري و الجراماسالا ثم ضيفي الماء والكريمة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي البسلة والجزرواتركي الـ كفتة الهندية قليلا حتى تتشرب من الصوص وتقدم بالهنا والشفا

كفتة الهندية طريقة عمل كفتة الهندية طريقة عمل كفتة الوصفات الجديدة الشيف غادة التلى Food

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