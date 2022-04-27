عيار 21 يسجل 1104 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق.. فيديو

شهدت أسعار الذهب، استقرارا ملحوظا بأسواق الصاغة، وذلك مع حالة استعداد لموسم إقبال على الشراء بالعيد.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، الأشكال المتنوعة للشبكات والخواتم والأساور في أحدث الصيحات المتوافرة بالأسواق خلال تلك الفترة، والتنوع الكبير في الأشكال لتناسب جميع الأذواق.



وعن الأسعار، سجل عيار الذهب 21 اليوم 1104 جنيهات، بينما وصل عيار 18 إلى 946جنيها، وعيار 24 يسجل 1261 جنيها.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.