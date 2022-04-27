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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عيار 21 بـ 1110 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-4-2022.. فيديو

الذهب
الذهب

استعرضت فضائية "الأولى"،  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-4-2022، من خلال  تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 950 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1270 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1110 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8870 جنيهات.

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافقة 27-4-2022، وشهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حالة من التذبذب، حيث ارتفع في بداية التعاملات بنحو 35 جنيها تم تراجع في المنتصف 20 جنيها، لتستقر الزيادة في الختام على ارتفاع بنحو 15 جنيها .

كانت سعر الذهب شهدت استقرار منذ تعاملات بداية الأسبوع على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

 

 

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