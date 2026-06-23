«زاد العزة» تواصل دعم غزة..القافلة 219 تعبر رفح محملة بآلاف الأطنان من المساعدات

واصلت مصر جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شرعت قافلة المساعدات الإنسانية «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 219، اليوم الثلاثاء، في العبور عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد مراسل القناة الأولي أن القافلة تأتي في إطار التحركات المصرية المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأوضح أن القافلة تضم عددًا كبيرًا من الشاحنات المحملة بمساعدات غذائية وإغاثية متنوعة، تشمل السلال الغذائية والمواد التموينية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية.

وأضاف أن المساعدات تتضمن أيضًا خيامًا وملابس ومواد بترولية، بما يسهم في تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، خاصة في ظل النقص الحاد في الإمدادات الإنسانية.

وأشار إلى أن الشاحنات تخضع لإجراءات التفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل السماح بعبورها إلى داخل قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيع المساعدات على المواطنين الفلسطينيين.

وتعكس قوافل «زاد العزة» استمرار الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المدنيين داخل القطاع.