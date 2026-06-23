أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

يتزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمعرفة قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 ، وكذلك موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2026، خاصة في ظل تطبيق الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بهدف منح الموظفين عطلات متصلة تتيح لهم فرصة للراحة والاستجمام.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أقرب مواعيد وأيام الإجازات الرسمية، خاصة وأن هذه الإجازات ترتبط بمناسبات هامة لديهم، ومنها المناسبات الدينية والوطنية التي تحمل دلالات عميقة في الوجدان المصري.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تعد ذكرى ثورة 30 يونيو من أبرز المحطات الوطنية في أجندة العطلات الرسمية المصرية، حيث يترقبها الملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تخليدًا لذكرى خروج الملايين في 30 يونيو 2013، والتي شكلت منعطفًا حاسمًا في تاريخ مصر الحديث.



وتوافق ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وهي مناسبة وطنية تحظى بمكانة خاصة في الوجدان المصري، باعتبارها إحدى المحطات الفارقة في تاريخ البلاد الحديث.

وحتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار رسمي بشأن موعد الحصول على إجازة ثورة 30 يونيو، سواء في يومها الأصلي أو بعد ترحيلها إلى يوم الخميس التالي لها.



هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو 2026؟

بحسب السياسة التي اتبعت في عدد من المناسبات السابقة، عادة ما يتم نقل بعض الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح العاملين عطلة متصلة تمتد لعدة أيام، إلا أن تطبيق هذا الأمر يظل مرهونًا بقرار رسمي يصدر قبل موعد الإجازة بفترة قصيرة.



الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من 2026

تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المنتظرة خلال النصف الثاني من عام 2026 عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، والتي تشمل:

30 يونيو 2026 (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو 2026 (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس 2026 (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر 2026 (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

تعكس سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تنتهجها الحكومة رؤية تنظيمية تهدف إلى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها الحفاظ على انتظام سير العمل خلال أيام الأسبوع خاصة في القطاعات الحيوية، كما تهدف إلى منح الموظفين فرصة حقيقية للاستمتاع بعطلة ممتدة.