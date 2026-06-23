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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: حزنت من فرصة زيزو الضائعة أمام نيوزيلندا.. وأراه نموذجًا للاعب المحترف

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، عن حزنه بسبب الفرصة التي أهدرها أحمد سيد زيزو خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا، مؤكدًا أن اللاعب يعد نموذجًا للاعب المحترف والمقاتل داخل الملعب.

وقال عامر ، إن زيزو كان من المفترض أن يدخل المباراة بروح قتالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الفرصة التي أهدرها كانت هدفًا مؤكدًا كان من الممكن أن يضيف الكثير للاعب على المستوى الشخصي، كما كان سيمنح المنتخب المصري أفضلية أكبر خلال اللقاء.

وأضاف أن زيزو يظل أحد أبرز عناصر المنتخب بفضل التزامه وأدائه الهادئ داخل المستطيل الأخضر، متمنيًا له التوفيق في المباريات المقبلة ومواصلة تقديم الإضافة لمنتخب مصر


وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليكتب الفراعنة إنجازًا جديدًا في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

موعد مباراة مصر وإيران 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد إيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحمد سيد زيزو منتخب نيوزيلندا زيزو عناصر المنتخب فرج عامر سموحة ببطولة كأس العالم 2026

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