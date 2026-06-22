أول تعليق من زيزو بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثية

وجه أحمد سيد زيزو، نجم منتخب مصر، رسالة مؤثرة عقب الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن فخره بتحقيق حلم الطفولة وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ونشر زيزو عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "من وأنا طفل بحلم باللحظة دي... النهارده الحلم بقى حقيقة. فخور إني كنت جزء من فريق كتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية. الانتصار ده مش لينا بس، ده لكل مصري آمن بينا وساندنا في كل لحظة، ولمديرنا وجهازه الفني اللي معانا في كل خطوة."

وأضاف: "شكرًا للجماهير اللي كانت مصدر قوتنا، ولسه الحكاية مكملة، وبنطمح إنكم تكونوا فخورين بينا ونشرف بلادنا.. عاشت مصر."

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليكتب الفراعنة إنجازًا جديدًا في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

موعد مباراة مصر وإيران

وتقام مباراة منتخب مصر ضد إيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.