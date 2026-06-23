الخارجية الإيرانية: قدراتنا الصاروخية والدفاعية ليست محل تفاوض

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن القدرات الصاروخية والدفاعية لبلاده لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف، مشددًا على تمسك طهران بموقفها تجاه منظومتها الدفاعية.

وقال المتحدث، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية تعد من الثوابت التي لا تخضع للمفاوضات، في إشارة إلى رفض بلاده إدراجها ضمن أي محادثات أو تفاهمات محتملة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود الدبلوماسية الجارية بشأن عدد من الملفات المتعلقة بإيران وعلاقاتها مع المجتمع الدولي.