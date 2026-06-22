الخارجية الإيرانية: طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية أو تقبل بأي التزامات جديدة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية ولم تقبل أي التزامات جديدة في محادثات سويسرا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الوفد الإيراني رفض استئناف المحادثات في سويسرا عقب التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران.

وأوضح المصدر أن قنوات التواصل بين الجانبين لم تنقطع بالكامل، إذ جرى تبادل رسائل غير مباشرة عبر وسطاء من قطر وباكستان.

وأشار إلى أن جهود الوساطة التي تقودها الدوحة وإسلام آباد “لا تزال متواصلة” في محاولة لتقريب وجهات النظر، إلا أنها لم تثمر حتى الآن عن اتفاق أو نتيجة نهائية.