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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل دون الـ 50 جنيها.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-6-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك  العقاري المصري العربي عند: 

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، المصرف العربي ليسجل:

49.77 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة و إتش إس بي سى HSBC لنحو:

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليصل إلي: 

49.74 جنيه للشراء.

49.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري ليسجل:

49.70 جنيه للشراء.

49.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك نكست، الكويت الوطني، الإمارات دبي  والتعمير والإسكان ليسجل:

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول لنحو:

 49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.74 جنيه للشراء.

49.88 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء

49.79  جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء

49.82 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الثلاثاء 

 49.77 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم البنك المركزي الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري

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