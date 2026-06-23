إيران: لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن الفشل في ساحة المعركة قد يمتد إلى طاولة المفاوضات إذا غابت الواقعية.



وأضافت الخارجية الإيرانية، أن أي رواية مبنية على تضخيم الإنجازات تهدد مسار الاتفاق، وأن التفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع.



وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع، ولا قيود على استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بعد الإفراج عنها.



وتابعت :" لم نعقد أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، ولا خطط لتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، وسنحدد آلية التعامل مع الأموال المجمدة المقرر الإفراج عنها وفق مصالحنا".



