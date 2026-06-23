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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران: اختتام المحادثات الفنية مع واشنطن في سويسرا

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إيران، أعلنت اختتام المحادثات الفنية في سويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة.


وأضافت إيران أن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي؛ يفوق المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعمل عسكري مطول، بما في ذلك خطر حدوث كساد عالمي.

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للمخاطرة بحدوث كساد عالمي بضرب إيران إذا لم تلتزم باتفاقها؛ قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، ليس بالطريقة التي أخطط لها، لن يتسبب ذلك في كساد".

ثم أضاف أن “التهديد الذي يشكله السلاح النووي هو مصدر قلق أكبر”، و"إذا لم يلتزموا - حسنًا، السلاح النووي يفوق الكساد".

وقال: "الكساد أمر سيء للغاية"، مضيفًا أن "السلاح النووي سيتسبب في كساد أسرع بكثير".

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للمخاطرة بحدوث كساد عالمي بضرب إيران إذا لم تلتزم باتفاقها؛ قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، ليس بالطريقة التي أخطط لها، لن يتسبب ذلك في كساد".

ثم أضاف أن “التهديد الذي يشكله السلاح النووي هو مصدر قلق أكبر”، و"إذا لم يلتزموا - حسنًا، السلاح النووي يفوق الكساد".

وقال: "الكساد أمر سيء للغاية"، مضيفًا أن "السلاح النووي سيتسبب في كساد أسرع بكثير".


 

إيران سويسرا الولايات المتحدة الملف النووي ترامب

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