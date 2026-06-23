مسافة الأمان .. تريند “تيك توك” يكشف سر العلاقات الصحية قبل ما “تخبط في الحيطة”

انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، تريند جديد بعنوان مسافة الأمان، مستوحى من فيديوهات تعليم قيادة السيارات، حيث يتم التحذير دائمًا من ترك مسافة كافية بين السيارات لتجنب الحوادث. لكن المفاجأة أن المستخدمين أعادوا توظيف الفكرة بشكل ساخر وتفاعلي للحديث عن العلاقات العاطفية، ليصبح المصطلح رمزًا جديدًا للتوازن العاطفي والحدود الصحية بين الشريكين.

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

ورغم الطابع الكوميدي الذي ظهر به التريند، فإن خبراء علم النفس يرون أن الفكرة تحمل معنى أعمق يتعلق بكيفية إدارة العلاقات الإنسانية بشكل صحي يمنع الصدامات العاطفية والتوترات المتكررة.

ما المقصود بـ “مسافة الأمان” في العلاقات؟

توضح استشاري الصحة النفسية هبه شمندي، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن فكرة مسافة الأمان في العلاقات لا تعني البُعد أو البرود العاطفي، ولا تعكس قلة حب أو ضعف ارتباط، بل تشير إلى وجود مساحة شخصية آمنة بين الطرفين تسمح لكل شخص أن يحتفظ بهويته واستقلاله دون ذوبان كامل في العلاقة.

بمعنى آخر، العلاقة الصحية ليست اندماجًا تامًا بين شخصين، بل هي توازن بين القرب العاطفي والخصوصية الشخصية.

غياب الحدود.. بداية التوتر في العلاقات

تشير دراسات علم النفس السلوكي إلى أن غياب الحدود الشخصية Healthy Boundaries يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى توتر العلاقات العاطفية، حتى وإن بدأت قوية ومستقرة.

فعندما يختفي مفهوم المساحة الشخصية، يتحول الحب تدريجيًا إلى مراقبة مستمرة وتوقعات عالية، حيث يصبح الطرف الآخر مسؤولًا عن الحالة المزاجية والسعادة بشكل كامل.

وقد يظهر ذلك في مواقف بسيطة مثل التأخر في الرد على الرسائل، أو الرغبة في قضاء وقت مع الأصدقاء، أو الحاجة إلى بعض العزلة، وهي سلوكيات طبيعية قد تُفسَّر بشكل خاطئ على أنها إهمال أو فتور في المشاعر.

متى يتحول الحب إلى تعلق مرهق؟

يؤكد الخبراء أن المشكلة لا تكمن في الحب نفسه، بل في الخلط بين الحب والتعلق المفرط.

فالحب الصحي يقول: أنا سعيد بوجودك في حياتي، بينما التعلق غير الصحي يقول: لا أستطيع أن أكون بخير بدونك.

هذا الفرق البسيط في المعنى يخلق فرقًا كبيرًا في طريقة التعامل مع العلاقة، حيث يؤدي التعلق إلى القلق المستمر، والخوف من الفقد، والرغبة في السيطرة أو التملك.

وغالبًا ما يرتبط هذا النمط من التعلق بتجارب سابقة مؤلمة، مثل التعرض للخذلان أو نقص الدعم العاطفي في مراحل مبكرة من الحياة.

كيف نحافظ على مسافة أمان صحية؟

كيف نحافظ على مسافة أمان صحية؟

يرى متخصصون في العلاقات الإنسانية أن الحفاظ على توازن صحي داخل العلاقة يحتاج إلى وعي وسلوكيات واضحة، أهمها:

1- الاحتفاظ بالمساحة الشخصية

وجود شريك في الحياة لا يعني إلغاء الاهتمامات الشخصية أو الأصدقاء أو الطموحات. فكلما احتفظ الشخص بحياته المستقلة، أصبحت العلاقة أكثر استقرارًا وهدوءًا.

2- عدم تحميل طرف واحد مسؤولية السعادة

من الأخطاء الشائعة أن يصبح الشريك هو المصدر الوحيد للسعادة، بينما العلاقات الصحية تقوم على دعم متبادل وليس اعتماد كامل.

3- احترام الاختلاف والخصوصية

ليس كل تأخير في الرد يعني إهمالًا، وليس كل رغبة في العزلة دليلًا على رفض الطرف الآخر. أحيانًا يحتاج الإنسان فقط إلى وقت لإعادة ترتيب أفكاره أو استعادة طاقته.

4- التواصل الواضح بدل التوقعات

العلاقات الناجحة تعتمد على التعبير الصريح عن الاحتياجات والمشاعر بدلًا من الاعتماد على التلميح أو قراءة الأفكار، مما يقلل من سوء الفهم.

5- فهم أن الحب ليس امتلاكًا

الشخص الذي تحبه ليس ملكًا لك، بل شريك في رحلة اختيار متبادل يومي. وكلما قلّت فكرة السيطرة، زادت جودة العلاقة وهدوءها.

مسافة الأمان.. خطوة ذكية لا تراجع عاطفي

على عكس ما قد يظنه البعض، فإن وجود مسافة أمان داخل العلاقة لا يعني الابتعاد، بل هو شكل من أشكال النضج العاطفي.

فالعلاقات التي تقوم على التوازن بين القرب والحرية تكون أكثر قدرة على الاستمرار، وأقل عرضة للصدامات والضغط النفسي.