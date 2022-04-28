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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى الضغط والقلب.. عصير البنجر يمنع تلف الأوعية الدموية

ضغط الدم
ضغط الدم

يحتوي البنجر على العديد من المركبات النباتية المفيدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف. تشمل بعض الفوائد الصحية الأخرى لجذر الشمندر ما يلي:

 

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زيادة القدرة على التحمل

يساعد الشمندر وعصيره قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل أثناء التمرين ، أكسيد النيتريك من البنجر يزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك، يأكل بعض الرياضيين جذر الشمندر أو يشربون عصير البنجر عند ممارسة الرياضة لتحسين أدائهم.

منع أمراض القلب والسكتة الدماغية

البنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب 9) الذي يساعد الخلايا على النمو ووظائفها، يلعب حمض الفوليك دورًا رئيسيًا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

انخفاض ضغط الدم

يحتوي البنجر بشكل طبيعي على نسبة عالية من النترات ، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، يعمل هذا المركب على خفض ضغط الدم عن طريق التسبب في ارتخاء الأوعية الدموية واتساعها.

البنجر امراض القلب ضغط ال السكتة الدماغية ​​​​​​​health

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