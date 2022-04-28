قبل العيد.. أسرع رجيم طارئ للتخلص من وزنك الزائد

هل تبحثين عن رجيم طارئ سريع للتخلص من وزنك الزائد قبل العيد ونسف الدهون يمكنك الاعتماد على الرجيم التالى لحرق نسف الدهون في 3 أيام يقدمه موقع هيلت



اليوم الأول



الإفطار وعقب الأذان :

طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز

أو

سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز

أو

طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية



بعد ساعة..

ثمرة فاكهةالسحور ..كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

أو

بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء





اليوم الثاني والثالث



بمجرد سماع الآذان : 3 تمرات + كوب لبن

بعد الصلاة:

3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت..

أو 3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة..

أو علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.



السحور:

بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج