الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات الأقصى.. وإصابة 3 فلسطينيين.. فيديو

اندلعت منذ قليل مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى، التي حاولت اقتحام باحاته.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المرابطين في المسجد الأقصى بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن 3 فلسطينيين.

وعكفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان الجاري على اقتحام الأقصى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين والمعتكفين من المصلى القبلي ومن الحرم القدسي بأكمله.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المقتحمين من المستوطنين الإسرائيليين خلال أقل من أسبوع بلغ 3670 مستوطنا بحجة الاحتفال بعيد الفصح.

وجاء عمليات التضييق الأمنية على آلاف الفلسطينيين الذين توجهوا من الضفة الغربية إلى المعابر الإسرائيلية المؤدية إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، تحريا لليلة القدر.

وبالرغم من هذه القيود، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية مساء الخميس إن عدد المصلين الذين توافدوا على باحات الأقصى بلغ ربع مليون شخص في ليلة الـ27 من رمضان المبارك.

